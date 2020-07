Manfredonia, tragico episodio nel pomeriggio di oggi in Via Canne

Un tragico episodio si sarebbe verificato questo pomeriggio alle ore 18 circa a Manfredonia in Via Canne (zona Croce), dove, da una palazzina, sarebbe precipitata una giovane 24enne del posto che, pur riportando gravi ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto l’Automedica del 118 e pattuglie dei Carabinieri. In corso le indagini degli inquirenti per capire le dinamiche dell’accaduto.

Seguono aggiornamenti.