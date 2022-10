Manfredonia, torna in funzione la macchina lavastrade

Era ferma da molto tempo nei capannoni di Ase. L’Amministrazione comunale, su interessamento dell’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, questa mattina (dopo un intervento di manutenzione) ha rimesso in attività la macchina lavastrade, una spazzatrice agile indicata per la pulizia di marciapiedi e piazze.

Il primo intervento di pulizia ed igienizzazione è stato svolto su Viale Miramare e, d’ora in poi, in virtù di una calendarizzazione con ASE, la lavastrade interesserà tutte le zone della città per una Manfredonia più pulita e decorosa, confidando anche su una maggiore collaborazione dei cittadini e di un loro migliore senso civico.