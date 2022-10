Manfredonia, torna a risplendere Piazza Marconi: gestione area verde alla Spagnuolo Ecologia

Il bene genera bene. Funziona sempre di più e meglio la collaborazione tra Amministrazione comunale ed imprenditoria per la valorizzazione e crescita della città.

L’ultima collaborazione in ordine di tempo è la partnership con la società “Spagnuolo Ecologia”

per la gestione dell’area verde sita in piazza Marconi. Come evidenziano le foto (con il raffronto tra il prima ed il dopo), a pochi giorni dalla concessione, i risultati di pulizia e decoro sono già evidenti.

Tali iniziative sono previste da un apposito regolamento del Comune e l’invito dell’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta (coadiuvato in questa progettualità dalla Consigliera della medesima Commissione comunale Liliana Rinaldi) è di rivolgersi agli uffici per avviare nuovi accordi di sponsorship per la gestione di aree verdi pubbliche.