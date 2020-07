Manfredonia, timori per il ragno violino. Ma è allarme in tutta Italia: come riconoscerlo, i rischi…

Il ragno violino (Loxosceles reclusa) è un aracnide velenoso, il cui morso può causare sintomi gravi sia negli adulti sia nei bambini. È un ragno facilmente identificabile perché ha solo sei occhi (la maggior parte degli aracnidi ne ha 8) e una macchia a forma di violino sul dorso.

Un ragno violino ha il corpo di colore marrone-giallino come il terriccio o la sabbia, con un segno più scuro al centro. Le zampe sono più chiare e di colore uniforme senza alcun segno particolare.

Questo ragno costruisce le sue ragnatele in luoghi nascosti e difficilmente accessibili. Preferisce zone asciutte e non molto frequentate. Alcuni punti tipici in cui lo si può trovare sono i solai, i seminterrati, gli sgabuzzini, scarpe, dentro le scatole di cartone o dietro i quadri.

Il veleno del ragno violino è estremamente velenoso, ancora più potente di quello di un serpente a sonagli. Ciò nonostante questo veleno causa meno danni di un morso di un serpente a sonagli a causa delle piccole quantità iniettate nelle sue vittime.

Questo veleno è una raccolta di enzimi. Uno degli enzimi specifici, una volta rilasciato nella pelle della vittima, provoca la distruzione delle membrane cellulari locali, che interrompe l’integrità dei tessuti portando alla disgregazione locale di pelle, grasso e vasi sanguigni. Questo processo porta alla morte del tessuto (necrosi) nelle aree immediatamente circostanti il sito del morso.

I morsi di ragno violino spesso passano inosservati inizialmente perché di solito sono morsi indolori. Occasionalmente, si può provare qualche lieve bruciore o notare una piccola bolla bianca che rassomiglia a una puntura d’ape.

I sintomi di solito si sviluppano da due a otto ore dopo un morso.

Le vittime possono sperimentare questi sintomi:

• forte dolore al morso dopo circa quattro ore

• forte prurito

• nausea

• vomito

• febbre

• mialgia (dolore muscolare)

Domande e risposte:

1. Questo ragno è molto aggressivo!

– FALSO :Presente in tutt’Italia, è una

specie sinantropica che preferisce cacciare LONTANO dalla propria tela introducendosi spesso nelle case in cerca di prede (scarafaggi, altri ragni, formiche, …) o di insetti morti. Non è aggressivo e tende a fuggire ma se infastidito (per es. da bambini o cuccioli) può mordere come atto di difesa.

2. Il Ragno Violino è pericoloso !

– VERO !

3. Il pericolo maggiore è uno shock anafilattico o un risentimento renale !

-FALSO ! Il pericolo maggiore è dato dalla tossina ad azione necrotizzante ( sptt. se il morso è in corrispondenza delle estremità : falangi..), la forma viscerocutanea ( con risentimento anche renale) è più rara.

4. Se il mio amico a 4 zampe viene morso, non è necessario l’intervento veterinario !

– FALSO !

La prognosi rimane sempre riservata per diversi giorni: la guarigione per il morso del ragno violino (e della “malmignatta”) può richiedere diversi mesi.

• Il morso di “Loxosceles rufescens” necessita, in qualche caso, dell’escissione, da parte del veterinario, dei tessuti necrotici: tale intervento chirurgico può essere rimandato dal professionista del settore affinchè la lesione possa raggiungere il massimo sviluppo.

5. Questo ragno ha dimensioni ragguardevoli !

– FALSO !

Dimensioni :

Femmina: corpo 6-20 mm, con le zampe 2-2,5 cm

Maschio : 7-8 mm