Manfredonia supera quota 1.000 tra cittadini positivi e in quarantena.

L’aggiornamento al 4 gennaio 2022: 951 positivi e 60 in quarantena, per un totale di 1.011.

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 4 gennaio, tot. 1011, di cui 951 positivi e 60 in quarantena.

Si invita la cittadinanza, con senso di responsabilità, a rispettare tutte le normative e le precauzioni anti contagio.