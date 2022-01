Manfredonia, sui social profilo falso vende massaggi e sesso. “Aiutatemi”

Buonasera… Avrei bisogno di aiuto.

Mi sta capitando una cosa molto spiacevole e che purtroppo per ora non riesco a risolvere. Da 4/5 anni ho uno stalker messicano che per fortuna è lontano però purtroppo ha creato almeno un profilo falso con il mio nome, le mie foto e le mie informazioni e sta chiedendo l’amicizia a tantissime persone di Manfredonia, sta mettendo like e ora ho scoperto che ha messo una mia foto con una mia amica su un gruppo dicendo che vendo massaggi e sesso a tre.

Mi piacerebbe sapere se è possibile avvisare più persone possibili che se arriva una richiesta d’amicizia con la mia faccia non sono assolutamente io. Il profilo in questione è Socorro Albarran e il profilo dello stalker è Ale Contreras Lozano.

Spesso chiede l’amicizia anche con il suo profilo. Vi ringrazio in anticipo e spero possiate aiutarmi a far capire che non sono io.