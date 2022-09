Manfredonia, strisce blu anche in Via della Croce

Nella notte, la Publiparking Srl ha delimitato lo spazio dei parcheggi a pagamento anche in Via della Croce, come annunciato nelle scorse settimane.

Esattamente i parcheggi a pagamenti iniziano dal civico 1/F fino al 103.

La creazione di nuovi stalli a pagamento è il risultato della trattativa tra Comune di Manfredonia e Publiparking per ridurre le tariffe.