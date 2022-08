Manfredonia, straordinario concerto all’alba. Le foto

Con il “Concerto all’Alba” dell’Associazione Mvsiqua Antiqua (organizzato dal Comune in sinergia con Teatro Pubblico Pugliese e teatro bottega degli apocrifi) si è conclusa poco fa la lunga ed esaltante Estate di Ze Pèppe, programma di eventi di promozione e valorizzazione del Carnevale di Manfredonia durato quasi un mese a cavallo di luglio e agosto.

Un forte segnale di risveglio culturale, economico e turistico di Manfredonia, tornata ad essere viva, attrattiva e protagonista. Grazie a quanti (ed in particolar modo all’instancabile gruppo di lavoro volontari composto da Gianni Sventurato, Filomena Rignanese e Matteo Palumbo), hanno permesso questo “piccolo grande miracolo” in cui pochi credevano all’inizio.

Non potevamo che chiudere in bellezza dopo la lunga Notte di San Lorenzo con il saluto al sole in musica, che ha risvegliato con delicatezza e stupore la città ed i tanti spettatori accorsi in Piazza Maestri d’Ascia.

L’appuntamento con il Carnevale è per il 12, 19, 21 e 25 febbraio 2023. W MANFREDONIA!