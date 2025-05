[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: “Strade in città con alta capacità di transito”

Manfredonia 26 maggio 2025

Strade in città, con alta criticità di transito.

Possibile, che nessuno.. Autorità comprese, non abbiano notato, le numerose strade in città, con difficoltà di transito, già per normali veicoli, quasi impossibile, per i mezzi di emergenza: ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine?

Certo, che è possibile, “purtroppo”.

Molte strade della città, aggiunge Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, “pare” siano sfuggite all’attenzione delle istituzioni. L’impressione, per le loro condizioni, pare siano in assenza di piani viabilità aggiornati, o poco adattati alle esigenze moderne, incluse le dimensioni crescenti dei veicoli.

Intervenire al più presto, per eliminare queste criticità, prima che accade un’emergenza concreta.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane