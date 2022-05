Manfredonia, ‘Sport in Centro’: il programma

Manfredonia città dello Sport. L’ultimo weekend di maggio la città diventa una grande palestra a cielo aperto a fare da cornice all’attesa prima prima edizione della “GARGANO TRIATHLON SPRINT”, gara su distanza “sprint” (750mt nuoto 20km bici 5km corsa) inserita in una classifica di campionato regionale ed è valevole per l’assegnazione del titolo di società campione regionale a squadre. Prevista la presenza di 20 squadre e 200 atleti.

Per tre giorni – come informa il promotore e coordinato dell’iniziativa, l’Assessore allo Sport Antonio Vitulano (coadiuvato da numerose associazioni locali) -, ci sarà una vera e propria carrellata di sport in molteplici discipline: streek basket, vela, mini volley, karate, trekking, cycling, funzionale, ginnastica artistica, attività d’inclusione sociale.

L’evento, che sarà presentato in una conferenza stampa lunedì 23 maggio alle ore 10 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città,

si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 maggio e rientra in un progetto di promozione e diffusione di una sana attività sportiva e di promozione turistica di Manfredonia dell’Amministrazione comunale.