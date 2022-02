Manfredonia, sit-in per la pace il primo marzo

Nell’accogliere il desiderio di Papa Francesco a pregare per la Pace nel giorno del Mercoledì delle Ceneri si invitano tutte le Comunità Parrocchiali, magari in concomitanza con le celebrazioni già in orario, ad inserire particolare intenzione per la Pace in Ucraina.

Gli Uffici diocesani di Pastorale Sociale, Pastorale Sociale e Caritas, nel voler coinvolgere le sensibilità di tutti, invitano ad un sit – in per la Pace Martedì 1 Marzo alle ore 20:00 in Piazza del Popolo a Manfredonia.

Sono invitati in particolare gli studenti di tutte le Scuole Secondarie, sacerdoti e comunità parrocchiali, associazioni culturali, sociali, politiche, cittadini tutti.

Durante il sit-in saranno letti alcuni testi sulla pace con tre interventi:

Gianni Rotice – SindacoRappresentante del Comitato StudentiPadre Franco Moscone Arcivescovo

Sarà inviato alle Scuole, con richiesta di visione al mattino nelle classi in un momento scelto dai Docenti di Religione, Educazione Civica o chiunque altro voglia aderire, un video contenente una breve intervista dal titolo “Le ragioni di una guerra senza ragione” sulle ragioni storico – politiche del conflitto a don Renato Sacco coordinatore Nazionale dell’Associazione Pax Christi.

Per informazioni varie – psl.diocesimanfredonia@gmail.com

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale