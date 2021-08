Manfredonia, si aggrava il bilancio dell’incidente di stamane: c’è un decesso

É di un morto e due feriti trasferiti in codice rosso a Casa Sollievo della Sofferenza il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla Foggia-Manfredonia nei pressi del distributore di metano.









Per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’Alfa Stelvio andata a schiantarsi contro il muretto della stazione di servizio. A bordo dell’auto 3 ragazzi di Foggia tra i venti ed i trent’anni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 Alidaunia Foggia con l’equipe specializzata guidata dal Dott. Tommaso Marzano che sul posto ha emotrasfuso e stabilizzato i parametri vitali dei feriti prima del celere trasferimento in codice rosso al nosocomio di San Giovanni Rotondo.