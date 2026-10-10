Manfredonia, settore giovanile: le sfide del fine settimana

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SETTORE GIOVANILE | LE SFIDE DEL FINE SETTIMANA: SECONDA GIORNATA PER 14, 15 E 17!

​Turno di riposo per l’Under 19: questo fine settimana spazio alla 2ª giornata di campionato per Under 14, Under 15 e Under 17.

​Ad aprire il programma gare saranno i giovanissimi delfini dell’Under 14. Domani, sabato 10 ottobre alle ore 16:00, la compagine biancoceleste sarà di scena allo Stadio Comunale “Massa” di San Giovanni Rotondo per affrontare il Sant’Onofrio in una trasferta insidiosa e carica di entusiasmo.

​Domenica 11 ottobre toccherà poi al doppio impegno mattutino. Si parte alle 9:30 tra le mura amiche dello Stadio “Miramare”, dove l’Under 15 scenderà in campo a caccia del riscatto contro la Pro Evolution Cerignola.

Poco più tardi, alle ore 10:30, sarà il turno dell’Under 17, impegnata in trasferta presso il Campo Comunale “Cianci” di Cerignola sul terreno di gioco dell’Uniti per Cerignola.

​Un weekend ad alta intensità per sostenere i nostri giovani talenti: forza ragazzi!