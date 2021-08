Manfredonia senza “Festa Grande” per il secondo anno consecutivo: non ci sarà la Processione

Non ci saranno manifestazioni civili e la lunghissima Processione per il secondo anno consecutivo: la Festa Patronale di Manfredonia sarà “monca” di due momenti importanti e sentiti, soprattutto per quanto concerne la Processione dell’Icona della Madonna di Siponto.

La notizia era nell’aria ed è stata comunicata questa mattina.