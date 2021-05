Manfredonia sempre più defraudata in ambito sanitario: dirottata la seconda ambulanza su Vieste per il mese di giugno

Con sgomento abbiamo appreso la notizia della scelta scellerata dei dirigenti dell’Asl di Foggia di dirottare per l’intero mese di giugno l’ambulanza India Manfredonia 2sul territorio di Vieste, lasciando in tal modo sul territorio di Manfredonia una sola ambulanza. Le motivazioni, a loro dire, sarebbero quelle del miglioramento della situazione pandemica e la previsione di un alto flusso di turisti nelle aree del Gargano nord. Purtroppo dobbiamo sottolineare che tali valutazione sono totalmente distorte e che gli amministratori locali sono poco informati sugli accadimenti, tra cui uno di estrema gravità, che riguardano la nostra terra. Ricordiamo, per chi non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, che nei giorni scorsi l’Ospedale di Manfredonia “San Camillo de Lellis” è tornato al centro dell’attenzione per un caso di presunta malasanità con il decesso di un paziente di soli 25 anni a cui è stata negata la possibilità di un soccorso immediato a causa della mancanza di un’ambulanza. Non si può stare fermi a guardare che altri casi simili si verifichino per errori di valutazione. Inoltre vorremmo informare che il flusso di turisti è previsto anche per la zona di Manfredonia, una città di quasi 60mila abitanti che d’estate raggiunge all’incirca le 100mila presenze. Dunque è evidente che non ci sia una piena consapevolezza del grave rischio che corrono i cittadini e anche i turisti in tutti quei casi in cui si richieda una pronta assistenza sanitaria. Una domanda nasce spontanea,quali criteri utilizza l’ASL di Foggia per distribuire certezze ai cittadini sul territorio? Manfredonia ha necessità di un adeguato servizio, più efficace ed efficiente che difenda il diritto alla salute della gente e non di azioni, come in questo caso, che le tolgono l’ossigeno elevando il livello del rischio clinico a discapito di cittadini ed operatori.

Il Comitato Progetto Popolare