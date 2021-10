Manfredonia, sei ragazzi vittima di lesioni (anche gravi) nel sabato sera. Dottore PS: “Sarà anche compito della politica che verrà”

Non abito a Manfredonia e non voto a Manfredonia, sia chiaro, la mia è solo una riflessione da un osservatorio particolare in un momento in cui “i riflettori sono accesi” sui problemi di questa città che considero la mia seconda casa, e chi mi ha incontrato in Pronto Soccorso penso che questo lo sappia.



È possibile che in una città relativamente piccola come Manfredonia io debba refertare in un “normale“ sabato sera ben 6 (SEI!) ragazzi ventenni vittime di aggressioni con lesioni anche gravi? Pensate che ci voglia molto a far scappare il morto di questo passo?



Non accetto frasi come “le leggi ci sono, basta farle rispettare” oppure “anche se li prendono non gli fanno niente”.

Io chiedo a tutte le persone che un domani amministreranno questa città di non promettere cose straordinarie ma di iniziare dalle cose piccole, pensate a come fare affinché in questa città i ragazzi si divertano correttamente e che non vedano nella violenza e nella vita criminale la normale evoluzione della propria giornata/nottata. È compito della Politica, della Scuola e della Famiglia e dove pecca una deve intervenire l’altra.



Amministrare una città vuol dire anche questo!

Francesco Lapolla, medico del PS di Manfredonia