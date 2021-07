Manfredonia, segnalati altri due cani in zona ‘Comparti’

Buongiorno, volevo segnalare la presenza di due cani che si aggirano da diverse settimane zona Comparti precisamente via Primo Levi a Manfredonia, sono fissi davanti ai cancelli di abitazioni di questa via, se potete mettere un annuncio sperando di trovare i proprietari oppure qualcuno che li vorrebbe adottare perché penso che non siano randagi ma sono abbastanza addestrati…. Grazie