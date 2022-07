Manfredonia, sedie Job disponibili nelle spiagge libere di Siponto

Anno 2017, il Comune di Manfredonia acquista 3 sedie JOB e le parcheggia incelofanate in un magazzino.

Anno 2022, dopo cinque anni di totale disinteresse, la nostra Amministrazione le rende fruibili per le spiagge libere di Siponto per rendere ancora più accessibile, unitamente al montaggio delle passerelle, il mare a tutti.

Ieri, assieme al Vicesindaco Giuseppe Basta e all’Assessore al Demanio Antonella Lauriola, abbiamo messo a disposizione dei cittadini e dei turisti più fragili tre sedie Job (acronimo di Jamm O’ Bagn), la speciale carrozzina reclinata in tela con ruote grosse adatte al trasporto su sabbia che permette l’immersione e il bagno in mare per chi non è autosufficiente.

Le sedie JOB sono utilizzabili gratuitamente e sono disponibili ogni giorno, esibendo un documento di riconoscimento, presso i lidi “Bagni Bonobo” e “Adriatico” (adiacenti alle due spiagge libere di Siponto che il Comune ha dotato di passerelle) che si ringrazia per la disponibilità e la sensibilità dimostrate a costo zero.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia