Manfredonia, scomparso l’ex calciatore Gianni Biasio

Si è spento vinto dal Covid-19 a 68 anni Giovanni “Gianni” Biasio.

Gianni Biasio era cresciuto, come calciatore, tra le fila del calcio Vittorio, per poi approdare in serie C. Dal calcio Vittorio, all’epoca in serie D, come difensore era passato nei primi anni Settanta al ClodiaSottomarina in serie C, quindi nel 1976 al Barletta e nell’83 al Manfredonia, chiudendo un anno dopo la sua esperienza professionale nel calcio.

“L’asd Barletta 1922 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Biasio. Detto la “colonna veneta”, fu protagonista con la maglia biancorossa nella stagione 1976/1977 in serie C. La società si stringe alla famiglia” si legge in una nota della società calcistica pugliese.