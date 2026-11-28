Carnevale Manfredonia, Schiavone annuncia le date del prossimo Carnevale

Anche a Manfredonia il contributo ministeriale dei carnevali storici

🎭 𝐂𝐀𝐑𝐍𝐄𝐕𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐔𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝟏𝟖.𝟔𝟔𝟖,𝟓𝟐 𝐄𝐔𝐑𝐎. 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐅𝐎𝐆𝐆𝐈𝐀🎉

Una bella notizia per Manfredonia! Il Comune è risultato beneficiario di un contributo ministeriale di 18.668,52 € nell’ambito del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔,🏆 Con 73 punti, 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚, nell’ambito del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei Carnevali Storici.

Un riconoscimento che premia la nostra storia, la nostra identità e il lavoro di associazioni, scuole, famiglie, volontari, maestri della cartapesta e uffici comunali.🌟

Ma questa graduatoria ci consegna anche una riflessione che va oltre i confini della nostra città: è motivo di grande orgoglio per noi pugliesi vedere la Fondazione Carnevale di Putignano al primo posto della graduatoria nazionale, con 97 punti. Un risultato che testimonia la qualità e la storia che la nostra regione esprime attraverso i suoi Carnevali Storici.🤝

Credo che sia arrivato il momento di guardare oltre i singoli territori e costruire una 𝐑𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐢: un progetto condiviso che metta a sistema le nostre manifestazioni, valorizzandone le peculiarità e creando sinergie tra Comuni, organizzatori e istituzioni.

E adesso guardiamo alla prossima edizione. Ci vediamo 👋 qui a Manfredonia:🗓️

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟕 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 Sfilata dei Carri Allegorici, le ……Meraviglie e i Gruppi Mascherati 🎭🗓️

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 Golden Night ✨🗓️

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖 La Notte Colorata 🎨👉𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐨.

Con tante sfide ancora da affrontare, ma con la consapevolezza che investire sulle nostre tradizioni significa investire sul futuro della città.💙La nostra identità è una risorsa. Insieme possiamo trasformarla in un’opportunità per tutta la Puglia.