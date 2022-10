Manfredonia-San Severo a Molfetta, Marino attacca: “Atto indecoroso, la prossima a Bologna?”

Facciamo così, la prossima partita la giocheremo a Bologna. Non è possibile che la federazione permetta che si giochi a Molfetta a 120 km da San Severo una partita tra due squadre foggiane: il Manfredonia e il San Severo.



Costringendoci ad un esborso finanziario rilevante, non opportuno per uno sport dilettantistico in questo momento di crisi, tra l’altro abbiamo uno sponsor che ci porta gratuitamente in provincia di Foggia, invece, abbiamo sudato le sette camicie per trovare una compagnia di viaggio che ci fornisse il pullman.

Diciamolo, questa scelta del Manfredonia avallata dalla federazione è un atto veramente indecoroso, manderò il totale delle fatture alla FIGC regionale, uno spreco ignobile e ingiustificabile!

Dino Marino, presidente onorario del San Severo Calcio