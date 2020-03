Manfredonia, sale il numero dei contagiati: ne sono 16

Sale a Manfredonia il numero dei contagiati dal Covid-19. La Protezione Civile ha reso noto il dato aggiornato al 24 marzo 2020 ed è di 16 sul Golfo il totale delle persone che ad oggi sono risultate positive al coronavirus, tre in più rispetto al dato registrato ieri. Tutti e tre risultano essere operatori sanitari, il che conferma ancora una volta che purtroppo sono proprio coloro che stanno in trincea ad essere i più esposti a questa terribile epidemia.

Nella Regione Puglia, come riferito dal presidente Michele Emiliano, sono stati effettuati oggi 584 test per l’infezione Covid-19 e sono risultati positivi 99 casi, di cui ben 29 nella Provincia di Foggia. Tre i decessi in Capitanata nelle ultime 24 ore, che si attesta purtroppo come una delle zone più colpite della Regione.

Un dato che colpisce è che in Puglia l’età media dei contagiati è di 58 anni, a dispetto di tutti gli esperti (o pseudotali) che inizialmente tendevano a minimizzare la portata del virus, dichiarando come a patirne le conseguenze fossero i soggetti più anziani e con patologie pregresse.

Intanto, le autorità regionali stanno valutando l’opportunità di eseguire indagini sieroepidemiologiche negli ospedali attraverso l’utilizzo di test rapidi. La procedura è veloce, ma il risultato non affidabile come quello del tampone, e si basa sullo studio in provetta di una goccia di sangue ottenuta pungendo un dito. È comunque un modo per effettuare con immediatezza un primo screening.

Si partirà dagli ospedali dove si sono verificati casi di contagio: Altamura, Copertino e Manfredonia.

Maria Teresa Valente