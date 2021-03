Manfredonia, rovinoso incidente in centro

Un incidente ha coinvolto due autovetture in pieno centro a Manfredonia all’incrocio tra Via Cap. Ettore Valente e Via Fiume, nei pressi del cimitero.

Una mancata precedenza all’origine dello scontro. Difficoltà nell’estrarre l’autista ed un passeggero dell’auto grigia.

Sul posto la Polizia Locale di Manfredonia e due ambulanze.