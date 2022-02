Manfredonia, ripulite le scalinate del quartiere Croce

RipuliAMO e risistemiAMO la città

ASE Manfredonia questa mattina ha provveduto ad un’operazione di pulizia straordinaria del quartiere “Croce” che versava in una precaria situazione igienico-sanitaria, in particolar modo nell’area della scalinata a ridosso dello spazio in cui si svolge il mercatino giornaliero.

Rimossa una gran quantità di rifiuti di ogni genere frutto dello scarso senso civico. Ripristinati igiene e decoro, l’Amministrazione comunale, che ha avviato le procedure per l’attivazione di diversi impianti di video sorveglianza, auspica in una costante e fattiva collaborazione da parte della cittadinanza nell’evitare il ripetersi di queste incresciose situazioni a danno della vivibilità e della bellezza di Manfredonia.