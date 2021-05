Manfredonia, rifiuti speciali, abbandonati da settimane, davanti l’ospedale San Camillo De Lellis. Una vergogna.!!

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia Alessandro Manzella, denuncia situazioni di degrado ambientale, che si verificano quotidianamente nella nostra città, nella totale indifferenza delle istituzioni e di cittadini compiacenti.















A pochi metri dall’ingresso dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia, rifiuti speciali abbandonati illecitamente, da settimane, sulla pubblica via e sul marciapiede che conduce in ospedale. Tra la monnezza e rifiuti abbandonati, si eleva un cattivo odore, che rende l’aria circostante irrespirabile.!Gli incivili si sono comunque appropriati anche di intere aree periferiche dove vengono lanciati sacchetti di rifiuti dalle auto, come accade lungo la zona dell’area mercatale Scaloria, lungo la strada di Viale Padre Pio, lungo la SS.89 dall’uscita Manfredonia Sud all’uscita Manfredonia Centro e tante altre strade del centro Sipontino. E’ veramente una cosa vergognosa – ribadisce il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella – che ci sia gente che continuamente e senza alcun rispetto per il bene comune, continui a lasciare i rifiuti dove ritiene più opportuno. I Volontari, delle Guardie Ambientali Italiane, continueranno a vigilare e tutelare il territorio, per limitare al minimo i danni ambientali, ma possiamo ben poco contro l’inciviltà di pochi a danno di molti. Ovviamente un danno per l’intera collettività e una beffa per chi rispetta le regole e paga le tasse.!!

Resp. Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia, Alessandro Manzella.