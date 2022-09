Manfredonia, rifiuti lanciati sui lampioni nel centro storico

Manfredonia 08 settembre 2022

Non c’è fine alla inciviltà

I rifiuti abbandonati illegalmente, vengono rinvenuti quasi ovunque sul territorio, spiega il responsabile delle Guardie Ambientali italiane di Manfredonia, Alessandro Manzella.

Trovarli sui lampioni, in via San Lorenzo angolo via San Francesco,

nel centro storico della città (a circa 4 metri d’altezza) non era mai capitato

È stato impossibile per le Guardie Ambientali, verificarne il contenuto di quel sacchetto, dato l’ubicazione dello stesso.

“Talvolta piccoli gesti sono all’apparenza innocui, di egoismo, di maledizione. Se si tollerano certi gesti e certi comportamenti, se non ci si indigna e si protesta questi atti si moltiplicano, s’ingigantiscono più di quanto si pensi. Questi limitati gesti di decadenza quotidiana, partoriscono atti di violenza, di criminalità, che poi risultano molto difficili, se non impossibili da fermate”.

Resp.le Alessandro Manzella