Manfredonia: rifiuti abbandonati ovunque, i cittadini esasperati, non sanno più a chi rivolgersi!

Abbandonare rifiuti per strada, sta diventando quasi una normalità, i cittadini, esasperati, non sanno più a chi rivolgersi, per essere tutelati nel rispetto della salute pubblica e dell’ambiente. Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno effettuato un controllo nella zona residenziale di Siponto, per una situazione di degrado ambientale.











La segnalazione di alcuni cittadini di Siponto, stanchi di convivere con la sporcizia, insetti, ratti e cattivo odore. Questo all’angolo tra Viale dei Pini e Viale degli oleandri, tra vegetazione spontanea e scarti di potatura, tanti sacchetti di rifiuti, vengono abbandonati con una normalità impressionante, facendo diventare la zona, una discarica, un ricettacolo per rifiuti, pericolosi per la salute pubblica. Tante sono state le segnalazioni, da parte di cittadini alle istituzioni, ma nessuno è intervenuto!!

Questa situazione di degrado ambientale, la denunciano agli organi competenti, anche le Guardie Ambientali Italiane Volontarie, chiedendo la bonifica e la messa in sicurezza della zona; essendo questo, UN DIRITTO DI OGNI CITTADINO!!



Alessandro Manzella.