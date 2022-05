Manfredonia, raccolti 300kg di plastica su un tratto del litorale di Siponto

300 kg di rifiuti di plastica. É quanto raccolto nella mattinata di ieri su un tratto del litorale di Siponto, con una lodevole azione di cittadinanza attiva patrocinata dal Comune di Manfredonia, da una quindicina di operatori della KONE spa, azienda leader europea per l’installazione e manutenzione di ascensori.

A promuovere l’iniziativa Raffaele La Terza, Raffaella Lucido e Angelo Carli, referenti aziendali per il territorio di Manfredonia supportati dall’Amministrazione comunale e da ASE Manfredonia, che ha provveduto alla raccolta finale e smaltimento della gran mole rifiuti raccolti.

L’azione simbolica é un forte messaggio di tutela e valorizzazione ambientale e di decoro di una zona della città di particolare pregio, ma che, purtroppo, è oggetto di continue azioni di indiscriminato abbandono di rifiuti. L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che operazione lodevoli come queste di “Kone Spa” (che si ringrazia per l’impegno e lo spirito di collaborazione) possano essere l’inizio di un cambio di mentalità e di adozione di buone prassi da parte di cittadini e fruitori delle aree pubbliche, con l’aumento di quel senso civico di cui tanto se ne avverte il bisogno per rilanciare la nostra città.

PrendiAMOci tutti cura della bellezza di Manfredonia.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia