Manfredonia, quasi 1 milione di euro per le necessità primarie delle famiglie. L’annuncio di Rotice e dell’Assessore Pennella

Quasi 1 milione di euro per le necessità primarie delle famiglie fragili di Manfredonia. E’ quanto approvato in via prioritaria dalla Giunta comunale destinando ai buoni spesa alimentari, al sostegno per il pagamento del canone di locazione ed al pagamento delle utenze domestiche le risorse del Decreto Sostegni bis (916.116,00 euro).

Come annunciano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore al Welfare Avv. Grazia Pennella, nello specifico ai beni di prima necessità e buoni spesa sono stati destinati 376.116,00 euro (pari al 40% totale dei fondi), al sostegno al pagamento del canone di locazione 270.000,00 euro (30%, che vanno ad aggiungersi a quelli del bando 2020 attivo dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022) e al sostegno al pagamento delle utenze domestiche 270.000,00 (30%).

Risorse importanti come risposta immediata e concreta dell’Amministrazione comunale ad un momento di particolare emergenza sociale, accentuata dalle conseguenze economiche della pandemia Covid.

Nei prossimi giorni l’Assessorato al Welfare provvederà alla pubblicazione degli Avvisi pubblici con i dettagli di requisiti e modalità di partecipazione.