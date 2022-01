Manfredonia – Quando si pagava il biglietto sul posto dell’autobus cittadino

Tutto era in ordine , pulito , la gente rispettosa, c’era il bigliettaio seduto, con tanto di divisa,berretto, borsa nera a tracolla – serietà assoluta…tutti pagavano il biglietto. Fu la prima evoluzione ,di un mezzo da trasporto cittadino , ( a Ciurculer ) utile e comoda – visto che la città, si era estesa in lungo e in largo. Finalmente ,anche a Manfredonia ,era arrivato un mezzo che sia aspettava da tempo .

Dal mattino alla sera girava; per le strade e le zone più isolate . Il controllore ,era seduto proprio accanto al guidatore – su un sedile con un piccolo banchetto accanto al guidatore – con tanto di biglietti bianchi di cartoncino, e una macchinetta per obliterare il biglietto per chi saliva. Gli anni sfioravano ’73 , la città , si era evoluta , con tanti di dignità riconosciuta dal Comune dell’ epoca.



Di Claudio Castriotta