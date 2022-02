Manfredonia punta sull’ambiente e sull’innovazione per migliorare i servizi e la qualità della vita.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, annunciano che in data 11 febbraio è stato candidato un progetto per il miglioramento della raccolta differenziata nell’ambito dei finanziamenti stanziati per il PNRR.

Tale progettualità è stata concordata e presentata nell’ambito di raccolta ottimale ARO FOGGIA1 (di cui fanno parte i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte sant’angelo, Vieste e Zapponeta), di cui Manfredonia è il Comune Capofila.

Nella proposta avanzata dal Comune di Manfredonia è prevista l’installazione di isole ecologiche intelligenti, dotate di misuratore della quantità di rifiuti e con apertura con codice a barre, per le zone ad alta vocazione turistica e quelle più difficili da raggiungere con il servizio porta a porta.

Al tempo stesso è previsto un miglioramento del servizio porta a porta mediante la fornitura di mastelli dotati di misuratore delle quantità di rifiuti conferiti, in modo da poter introdurre un sistema di tariffazione puntuale per le utenze.

“In un contesto in cui i rifiuti aumentano, e conseguentemente aumentano le spese per la raccolta e lo smaltimento degli stessi, risulta di fondamentale importanza incentivare i cittadini al corretto svolgimento della raccolta differenziata mediante meccanismi di premialità” afferma l’assessore Basta “che permettano di agevolare i virtuosi ed incentivare coloro che lo sono meno”.

Inoltre, per quel che riguarda la tutela dell’ambiente, il Comune di Manfredonia, in virtù di un protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale, ha presentato una richiesta di finanziamento alla regione Puglia, nell’ambito del progetto Marless, per l’installazione di cestini di mare (c.d. seabin) nell’area del porto commerciale, in grado di aspirare in maniera continua i rifiuti sempre più numerosi che vengono trascinati nel porto dalle correnti.