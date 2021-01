Manfredonia, Puglia Popolare si presenta. Con Lucia Trigiani c’è Franco Ognissanti

Con la nomina del Coordinatore Cittadino, ratificata dagli organismi competenti,le idee programmatiche di Puglia Popolare per Manfredonia trovano oggi pieno riscontro in un documento politico che segna anche l’avvio delle iniziative.

Lo rende noto Sergio Clemente, Consigliere Regionale e Commissario in Provincia di Foggia del Movimento fondato da Massimo Cassano.“ Abbiamo preferito prima concludere una lunga fase d’ascolto della cittadinanza attiva che alimenta ancora la voglia di cambiamento e di rinnovamento politico a Manfredonia”, afferma Sergio Clemente.“

Adesso, con la nomina del Coordinatore, affidiamo a Lucia Trigiani il compito di concorrere, con tutte le forze che si riconoscono nel progetto di un centro sinistra aperto ed inclusivo, a restituire a Manfredonia una amministrazione capace di guardare avanti nell’interesse primario ed esclusivo della collettività sipontina, le cui aspettative non possono attendere oltre dopo l’onta di una fase commissariale che ha penalizzato tutta la Capitanata”

“ Il nostro è un Movimento politico moderno, nato nel 2015, ma che affonda le sue radici nell’idea antica ma sempre più attuale ed incisiva del cattolicesimo democratico – sottolinea Clemente – quindi si propone di raccogliere consensi nelle aree del fermento più diffuso della partecipazione legata ad una visione plurale degli interessi collettivi in campo perché Manfredonia ha il diritto di rinascere”.“ Questo mio nuovo impegno politico, per il quale ringrazio tutti i referenti, regionali e provinciali del Movimento per la fiducia accordatami – ha dichiarato Lucia Trigiani – parte da un lavoro di squadra perché quel che oggi serve a Manfredonia sono la coesione e la condivisione per costruire una nuova idea di città, più libera e più giusta. Farò di tutto perché ciò accada, con l’ entusiasmo e l’umiltà che deve accompagnare sempre chi porta responsabilità politiche”.

Puglia Popolare è un Movimento che ha avuto un ruolo significativo nella vittoria di Michele Emiliano e del Centro Sinistra in Puglia, ottenendo circa 100 mila voti nelle urne con sette eletti nel Consiglio Regionale.

Nella prima decade di febbraio – informa il documento – si terrà una prima seduta

programmatica del Coordinamento cittadino, cui prenderanno parte Micky de Finis, Franco Ognissanti e Domenico Troiano dell’Ufficio Politico del Movimento.