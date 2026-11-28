Manfredonia: previsioni meteo per il 29 novembre 2026 — pioggia leggera e venti da nord-ovest

Manfredonia, 29 novembre 2026: giornata con piogge intermittenti, temperature tra ~6–9 °C e venti moderati da NW. Dettaglio orario nel pezzo.

Un fronte umido sfiora la costa garganica: per Manfredonia la giornata del 29 novembre 2026 si presenta con precipitazioni intermittenti e venti sostenuti da Nord-Ovest. Di seguito il quadro orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera persistente, temperatura intorno a 6,45 °C. Accumulo previsto nelle tre ore: 0,33 mm. Umidità alta (92%), pressione 1019 hPa. Vento da NW a ~5,2 m/s con raffiche fino a 11,8 m/s. Cielo molto nuvoloso (100%), visibilità buona (~10.000 m).

Prima mattina (03:00): Ancora pioggia leggera, temperatura 6,22 °C e precipitazioni attese 0,39 mm nelle tre ore. Umidità al 92% e pressione stabile a 1019 hPa. Vento da NO a ~4,5 m/s, raffiche attorno a 11,4 m/s. Nuvolosità elevata (90%).

Mattina (06:00): Piogge deboli intermittenti con temperatura in lieve aumento a 7,29 °C; pioggia prevista 0,27 mm. Umidità 80%, pressione 1020 hPa. Vento da N a ~5,7 m/s con raffiche fino a 13,6 m/s. Cielo molto nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): pioggia leggera e bassa visibilità in diminuzione (circa 7.000 m). Temperatura 8,17 °C, precipitazioni indicate 0,29 mm. Umidità 82%, pressione 1021 hPa. Vento da N-NO intorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 13,1 m/s. Copertura nuvolosa estesa (100%).

Mezzogiorno (12:00): Fase con ancora pioggia leggera ma tendenza a spazi di cielo più aperti; temperatura massima attesa verso 9,31 °C. Precipitazioni più consistenti tra le 09:00 e le 12:00 con 0,50 mm nelle tre ore. Umidità scesa al 67%, pressione 1021 hPa. Vento da NW intorno a 6,8 m/s, raffiche fino a 15,0 m/s. Nuvolosità in parziale diradamento (32%).

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni con precipitazioni residue e maggiori aperture: temperatura 7,99 °C, pioggia stimata 0,13 mm nelle tre ore. Umidità 83%, pressione 1022 hPa. Vento da NW a circa 4,7 m/s, raffiche fino a 10,5 m/s. Nuvolosità variabile (44%).

Tardo pomeriggio (18:00): Piogge molto deboli o residue (0,11 mm), temperatura 6,49 °C, umidità elevata (95%) e pressione 1023 hPa. Vento è più debole, intorno a 2,4 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Copertura nuvolosa parziale (48%).

Sera (21:00): Cielo con nubi sparse, temperatura in calo a 5,99 °C, umidità al 97% e pressione 1024 hPa. Nessuna precipitazione segnalata nelle tre ore. Vento leggero da NW ~2,7 m/s, raffiche fino a 6,5 m/s. Visibilità ridotta (~3.484 m) a causa dell'umidità e delle nubi.

Riepilogo del giorno

Per Manfredonia il 29 novembre 2026 si prevede una giornata complessivamente umida con pioggia leggera intermittente nelle prime ore e attorno a mezzogiorno, temperature tra circa 6 °C e 9 °C, e venti da Nord-Ovest moderati con raffiche fino a ~15 m/s al momento centrale della giornata. Attenzione a visibilità ridotta la mattina e in serata; condizioni in miglioramento a tratti nel primo pomeriggio.