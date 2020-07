Manfredonia, presto un nuovo candidato per le Regionali

Aumenta sensibilmente il numero di candidati sipontini per le Regionali 2020, sinonimo di una situazione politica piuttosto travagliata in riva al Golfo. Presto ci sarà un nuovo nome.

Lo ha annunciato l’Onorevole Antonio Tasso, che sostiene Mario Conca, su Facebook: “Abbiamo il/la candidato/a di Manfredonia…Il nome lo sveleremo tra non molto”.

Ad oggi dovrebbero esserci

Giandiego Gatta per Raffaele Fitto

Paolo Campo per Michele Emiliano

Cristiano Romani per Raffaele Fitto

Guglielma Lecce per Antonella Laricchia

Raffaele detto Lello Castriotta per Raffaele Fitto

Innocenza Starace per Michele Emiliano

Noemi Frattarolo per Ivan Scalfarotto

Ciro Famiglietti per Michele Emiliano