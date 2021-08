Manfredonia, pericolosa “Vedova nera” fotografata ai Comparti

Un esemplare di “Vedova nera” è stata fotografata oggi pomeriggio ai Comparti di Manfredonia, nei pressi dell’Eurospin.

La foto, postata sul gruppo della zona, sta facendo il giro del web.

Vedova nera è il nome comune con il quale si vogliono indicare gli esemplari femminili di ragni appartenenti al genere Latrodectus.

Diverse sono le specie che vengono fregiate del nome di vedova nera, accomunate tutte da alcune peculiarità:

Colore nero;

Presenza di macchie sull’addome, generalmente di colore rosso, ma diverse per forma, numero e posizione;

Pericolosità per l’uomo in caso di morso.

Il morso di vedova nera, infatti, può causare sintomi gravissimi e può portare a conseguenze talvolta tragiche. A causa di questa pericolosità, la vedova nera è considerata in Italia – insieme al ragno violino – come una specie di rilevanza medica per l’uomo.