Manfredonia, perdita nel canalone e liquami in mare

🛑🛑 Manfredonia 15 gennaio 2022

Liquami finiscono in mare, per una perdita nel canalone in via Cervaro.

👉 Le Guardie Ambientali Italiane durante i controlli sul territorio per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, hanno riscontrato che dal muro nel canalone in via Cervaro fuoriusciva dell’acqua, un controllo più accurato hanno accertato che non si trattava di acqua, ma di liquami. La perdita ha percorso 500 metri circa, finendo in mare, nei pressi del porto turistico.

👉 Le autorità preposte sono state immediatamente allertate, con la speranza di un pronto intervento, onde evitare maggiori danni ambientali.

Resp.le Alessandro Manzella.