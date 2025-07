[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA OSPITA LA TAPPA DEL TOUR REGIONALE SUL TERZO SETTORE: CONFRONTO PUBBLICO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO AL WELFARE, RUGGIERO MENNEA

Il percorso di presentazione della nuova Legge sul Terzo Settore della Regione Puglia fa tappa a Manfredonia, con un appuntamento molto atteso in programma venerdì 25 luglio alle ore 19.00, sulla Terrazza dell’Infopoint in Piazzetta Mercato.

L’incontro, dal titolo “La Legge Regionale Pugliese sul Terzo Settore. Inclusione e opportunità per la Capitanata”, sarà un momento di confronto aperto e partecipato, pensato per riflettere sulle sfide del welfare locale e valorizzare quelle buone pratiche che, con discrezione e impegno quotidiano, migliorano la qualità della vita nelle nostre comunità.

“Abbiamo costruito uno strumento giuridico che riconosce pienamente il ruolo del Terzo Settore nella progettazione e attuazione delle politiche pubbliche – ha dichiarato nella tappa di Barletta Ruggiero Mennea, consigliere regionale delegato al Welfare –. È un passo decisivo per affrontare le fragilità sociali con visione e concretezza.”

Manfredonia, pur avendo vissuto negli ultimi anni una fase amministrativa complessa, si distingue per una rete di Servizi Sociali forte, radicata e capace di attivarsi in maniera capillare. La città registra un numero elevatissimo di utenti in carico per diverse fragilità. Questo dato, per quanto critico, è oggi considerato un indicatore di rilevanza nazionale, al centro di studi e analisi su più fronti, proprio per la complessità e l’intensità dei bisogni che intercetta.

“La nostra realtà, con tutte le sue fatiche, rappresenta un osservatorio prezioso sulle trasformazioni sociali e sui bisogni emergenti – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. A Manfredonia, il Terzo Settore non è una semplice risorsa: è un alleato indispensabile per costruire dignità, relazioni e comunità.”

Aprirà la serata il saluto istituzionale del sindaco Domenico la Marca, seguito dagli interventi di amministratori locali, operatori sociali e rappresentanti del mondo associativo. La conclusione sarà affidata a Ruggiero Mennea, che illustrerà nel dettaglio i contenuti della nuova normativa, già definita come una svolta epocale nel rapporto tra pubblico e privato sociale.

A portare testimonianze dal territorio saranno Massimo Ciuffreda (APS Mad Mall Mattinata), Monica Mantovano (Fidapa – ARS Manfredonia), Rosanna Olivieri (Associazione Manfredonia Autismo APS), Anna Padoin (Fondazione Emmaus) e Marcello Parisi (AICS Foggia).

Il punto di vista istituzionale sarà affidato alle assessore al Welfare Maria Teresa Valente (Manfredonia), Elisa Urbano (San Giovanni Rotondo) e Porzia Pinto (Vico del Gargano), Pasquale Ferrante, Coordinamento del Forum del Terzo Settore della Puglia, che racconteranno esperienze e modelli attivati nei rispettivi Comuni.

A moderare i lavori sarà il giornalista Micky De Finis. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni del Terzo Settore, ai volontari e agli operatori sociali e culturali. Per una Puglia che riconosce, valorizza e investe nella prossimità.