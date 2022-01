RipuliAMO e risistemiAMO la città

Iniziata questa mattina l’operazione di bonifica dai rifiuti e manutenzione del verde degli spazi pubblici in zona Algesiro da parte dell’ apposita squadra comunale.

Come informa l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, le attività proseguiranno nei prossimi giorni per riportare igiene per i residenti ed eliminare pericoli per la viabilità e pedoni.