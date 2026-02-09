Manfredonia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Pietro Le Noci tra i protagonisti dell’hairstyling mondiale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia approda alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 grazie al talento dell’hairstylist Pietro Le Noci.

Pietro Le Noci ha dato il suo contributo a uno degli appuntamenti sportivi più importanti al mondo: le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, una manifestazione capace di intessere sport e spettacolo, passione e rigore, fatica e bellezza. Un traguardo prestigioso per l’hairsylist sipontino, raggiunto all’interno di un team d’eccellenza, capitanato da Michele di Bisceglie, titolare dell’Arketipo Hair a Ruvo di Puglia e figura di riferimento nel settore, e coordinato dall’agenzia Simone Belli. Accanto a lui il diciannovenne Gabriel Conoscitore, suo braccio destro. “Partecipare all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali – racconta Pietro Le Noci – non è soltanto un traguardo professionale, ma un riconoscimento che valorizza anni di lavoro e sacrificio”.

Milano-Cortina 2026 non rappresenta un battesimo nel mondo dei grandi eventi per Pietro Le Noci, ma un nuovo capitolo da scrivere, un’esperienza che si inserisce in un percorso già consolidato. L’hairsylist sipontino, tra passerelle e red carpet, è un professionista abituato a lavorare sotto i riflettori nazionali e internazionali. Tra le tappe più significative del suo percorso professionale, costruito negli anni con dedizione, spiccano la 76esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica a Venezia, la Milano Fashion Week 2016 e la 70esima edizione del Festival di Sanremo, occasione in cui, insieme al collega pugliese Michele di Bisceglie, ha firmato le acconciature di Achille Lauro e Boss Doms.

Con radici ben salde e forti nella sua Manfredonia e mani sempre pronte a creare, desiderose di perfezionare con cura ogni dettaglio, Pietro Le Noci porta il suo talento, la sua visione e il nome della città che gli ha dato i natali, sul grande palcoscenico delle Olimpiadi.