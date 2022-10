Manfredonia, oggi torna il Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio Comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per lunedì 03 ottobre 2022 alle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Proposta n. 55 “Elezione Vice Presidenti – Delibera di C.C. n. 33 del 17/06/2022 – Modifica art. 20, comma 5, dello Statuto Comunale”;

4. Proposta n. 56 “Istituzione e compiti del Garante per i diritti delle persone disabili – Approvazione Regolamento”;

5. Proposta n. 54 “Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Manfredonia e Accadia”;

6. Proposta n. 58 “Approvazione del Bilancio consolidato dell’Esercizio 2021 ai sensi dell’art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011”;

7. Proposta n. 52 “Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 27/07/2022”;

8. Proposta n. 51 “Proposta finanza di progetto della ditta Engie Servizi S.p.A. per la concessione del servizio Energia e gestione integrata degli impianti termici e degli impianti di pubblica illuminazione, art. 183 del D.lgs. 50/2016 Dichiarazione pubblico interesse”;

9. Proposta n. 53 “Prosecuzione dell’attività edilizia nei comparti edificatori dopo la scadenza delle convenzioni edilizie. Modifica DCS con i poteri del CC n. 16/2019 e DCS con i poteri del CC n. 10/2021”;

10. Proposta n. 57 “Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria relative all’insula B8 del vigente P.R.G. riapprovazione del progetto esecutivo, avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione vincolo preordinato all’esproprio.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Ai sensi dell’art. 39, co. 3, del Regolamento del C.C., dispone l’integrazione dell’o.d.g. del Consiglio Comunale già diramato in data 27 settembre 2022, prot. n. 40094,

con il seguente argomento:

11. Proposta n. 59 – Rinnovo convenzione S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia.

