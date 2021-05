Manfredonia Nuova sulla candidatura di Rotice a sindaco di Manfredonia

Siamo costretti ad intervenire, ancora una volta, su una questione che

riguarda la vita democratica della nostra città, per fare chiarezza, anche

in vista delle elezioni amministrative di ottobre.



I fatti sono questi. L’imprenditore edile, ing. Gianni Rotice, ha annunciato

ufficialmente la sua decisione di candidarsi a Sindaco di Manfredonia,

perché “le persone sono stanche dei vecchi modi di fare politica e

ritengono che sia arrivato il momento della serietà e della concretezza”.

Perciò, ora ci sta lui, per risolvere tutte le questioni che riguardano da

nostra città.



Per attuare queste “buone intenzioni”, ha chiamato subito come suo

supporter l’ormai fin troppo invadente Presidente delle Regione Puglia,

Michele Emiliano.



Il Presidente Emiliano, invece di pensare alla Regione che dirige, si

preoccupa, ancora una volta, d’interferire nelle questioni politiche di

Manfredonia e, dopo essersi dichiarato fan della lista CON, si dichiara

favorevole proprio alla persona che ha gestito i propri affari in stretto

contatto con l’Amministrazione Riccardi.



Rotice dice che Emiliano è “preoccupato delle sorti di Manfredonia” e,

guardate un po’, sembra pensare proprio a lui come salvatore della città.

Sarebbe dunque Rotice, uomo di tutte le stagioni, l’uomo nuovo? Lui ha

steso un bel programmino elettorale, a stelle e strisce, senza però

rinnegare la sua posizione favorevole all’insediamento di EnerGas.

Soprattutto, per dimostrare di essere davvero “nuovo”, la prima cosa che

ha fatto è stata usare, insieme al sodale Michele D’Alba, la leva del tifo.

Ma noi siamo convinti che questa volta, dopo essersi già scottata una

volta, Manfredonia non ci cascherà di nuovo.



A Emiliano diciamo, dopo i suoi ripetuti interventi a gamba tesa sulla

politica cittadina, di lasciar stare Manfredonia e curare la Regione con più

interesse di quanto abbia fatto finora, a cominciare dalla Sanità che

sembra essergli, ormai da tempo, sfuggita di mano. Manfredonia non è

terra di conquista e deciderà democraticamente il proprio destino.



Manfredonia, 24 maggio 2021. IL DIRETTIVO