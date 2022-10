Manfredonia Nuova: “Riflessioni sul conflitto Russo-Ucraino”

Manfredonia Nuova comunica che da lunedì 10 ottobre alle ore 19.00 a cadenza settimanale inizierà un ciclo di lettura di testi significativi sulla guerra Russo-Ucraino.

Consapevoli che la prima vittima della guerra, come dice Padre Moscone, è la verità, vogliamo osservare i fatti da altri punti di vista rispetto alla narrazione di giornali e media meanstream appiattiti su una sola visione che ha zittito qualsiasi dissenso, dividendoci con l’accetta in buoni e cattivi, atlantisti e putiniani.

In virtù di questa divisione sono state ridotte al silenzio le voci di eminenti intellettuali ed esperti di questioni geopolitiche, che attraverso una visione più larga possono far avanzare la risoluzione del conflitto in atto.

Per non lasciarci ridurre a burattini della comunicazione dei media asservita al potere che ci vuole schiavi di una visione parziale, leggeremo brani di libri, articoli e interviste, cogliendone gli aspetti più significativi e il messaggio che essi trasmettono, per percorrere un cammino fatto di verità, pace e giustizia.

Liete e lieti di potervi ospitare in Piazza Giovanni XXIII, 4 alle ore 19.00 il prossimo lunedì con la lettura di brani dal saggio “Ucraina l’altra verità” di Massimo Mazzucco.

Manfredonia, 7 ottobre 2022

Manfredonia Nuova