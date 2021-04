“MANFREDONIA NUOVA”

PROGRAMMA PER LA “RINASCITA DI MANFREDONIA”

(Che sarà contributo alla stesura del programma di tutta la Coalizione)

I l 15 ed il 30 di ogni mese , per far conoscere le nostre intenzioni tese a rilanciare la città, invieremo un testo sintetico sulle varie questioni che c’impegniamo a realizzare nel prossimo quinquennio amministrativo, per raggiungereinfinel’obiettivo della Rinascita di Manfredonia.

Chi siamo

“Manfredonia Nuova” è una libera aggregazione di cittadini/e che, attraverso un impegno culturale e politico, intendono promuovere il radicale rinnovamento della classe dirigente cittadina, facendo proprie le buone pratiche di dinamismo civico, da noi già attuate negli ultimi cinque anni, con una lotta decisa all’uso improprio della politica, da parte dei tanti che se ne servono per fini clientelari e contro gli interessi della nostra comunità. Negli ultimi cinque anni abbiamo messo a nudo, senza risparmio di energia, i numerosi intrallazzi, le infiltrazioni e le irregolarità di un Amministrazione che ha messo in ginocchio la città. L’Amministrazione comunale uscente è stata espressione di una visione personalistica ed autoritaria nella gestione del potere locale. In tale contesto, la disoccupazione è cresciuta, i servizi pubblici sono diventati sempre più inefficienti e costosi, il degrado del territorio è aumentato, l’ordine pubblico è scosso da diffusi comportamenti illegali, che mettono in crisi la sicurezza e la vivibilità della comunità.

È diminuita, inoltre, la trasparenza e la partecipazione sociale dei cittadini, mentre sono aumentati i privilegi di tutti coloro che a Manfredonia vivono “di” politica o girano intorno a chi la fa.

La nostra attenzione sarà particolarmenterivolta a mettere al centro dell’impegno amministrativo i temidella salute, del lavoro, dei giovani, delle donne, dell’ambiente, del turismo, della scuola, della cultura e della legalità.

Le persone stimate nella vita lavorativa, professionale, sociale o impegnate nell’associazionismo e nel volontariato sono il vero alimento della buona politica, particolarmente oggi che occorrono amministratori capaci, competenti e credibili sul piano etico.

Perciò “Manfredonia Nuova”, in coalizione di altri movimenti ed organizzazioni, si propone di dare vita ad una nuova cultura di governo cittadino, portando avanti un progetto che renda la città più vivibile, solidale, armoniosa, partecipata, con uno sviluppo economico fondato, principalmente, sulle risorse e le vocazioni del nostro territorio.