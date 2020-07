Manfredonia, nuova ordinanza sui distributori automatici di alimenti e bevande

MODIFICA DELLE ORDINANZE N.31/2020, N.33/2020 E N.34/2020 RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA’ DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI CONFEZIONATI E DI BEVANDE.

La Commissione Straordinaria

con i poteri del Sindaco

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 31 del 27-05-2020, ad oggetto EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE, con la quale è stata disposta la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, (bar / pub / chioschi / ristoranti / pizzerie , anche artigianali) dalle ore 0,00 alle ore 5,00, fino al 30 giugno 2020, al fine di contenere i notevoli afflussi di avventori che si erano verificati presso tali attività durante le ore serali e notturne, tali da compromettere il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 33 del 04-06-2020, ad oggetto MODIFICA DELL’ORDINANZA N.31/2020 RELATIVA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE, con la quale è stata disposta:

– la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, (bar / pub / chioschi / ristoranti / pizzerie, anche artigianali) dalle ore 1,30 alle ore 5,00, fino al 30 giugno 2020;

– la chiusura dei distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande dalle ore 23,00 alle ore 5,00, fino al 30 giugno 2020.

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 30-06-2020, ad oggetto MODIFICA DELLE ORDINANZE N.31/2020 E N.33/2020 RELATIVE ALL ’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE, con la quale è stata disposta, fino a nuove disposizioni:

– la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, (bar / pub / chioschi / ristoranti / pizzerie, anche artigianali) dalle ore 2,30 alle ore 5,00;

– la chiusura dei distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande dalle ore 23,00 alle ore 5,00.

Vista la nota del 09/07/2020, acquisita al protocollo comunale il 10/07/2020 al n. 26747, con la quale alcuni operatori commerciali operanti nel settore della distribuzione automatica di alimenti confezionati e di bevande, hanno chiesto l’abolizione degli orari di chiusura o, in subordine, la chiusura dalla ore 2,30 alle ore 5,00, in allineamento con gli orari di chiusura degli operatori della somministrazione;

Ritenuto di poter parzialmente accogliere le richieste degli operatori commerciali disponendo che l’orario di chiusura delle attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande venga spostato alle ore 2.30;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive;

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica delle Ordinanze n.31 del 27-05-2020, n.33 del 04-06- 2020 e n.34 del 30-06-2020, e fino a nuove disposizioni da emanarsi in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, che l’orario di chiusura delle attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande venga limitato dalle ore 2.30 alle ore 5.00.

DISPONE

la pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori commerciali e per tutta la cittadinanza.

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura – U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia e alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Si avverte che la violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall’art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.

Manfredonia, 17/07/2020

La Commissione Straordinaria

F.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)

Allegati

√ Ordinanza n. 36/2020