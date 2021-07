Manfredonia Nuova: “Il Movimento 5 Stelle impone il sindaco senza condividerlo”

L’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova rende noto di essere stata costretta ad interrompere il percorso politico intrapreso con il Meetup 5 Stelle di Manfredonia, non condividendo in nessun modo il loro irrigidimento sulla scelta del candidato Sindaco della Città.

Si tiene a chiarire che Manfredonia Nuova non ha mai imposto la candidatura del Prof. Italo Magno a sindaco di Manfredonia, né il nostro Presidente onorario ha avanzato pretese di sorta.

È vero invece che, nell’intento di dare unità alla coalizione e rendere possibili ulteriori alleanze, Manfredonia Nuova e il Movimento Est avevanoproposto alla coalizione di presentare una rosa di nomi, invitando il Meetup 5 Stelle ad aderirvi. Il Meetup 5 Stelle, invece, ha sostenuto come unica candidaturapossibile quella da loro avanzata.

Manfredonia Nuova, per contribuire a formare la rosa, entro cui poi scegliere il candidato o la candidata Sindaco, aveva proposto due nominativi, uno proprio ed uno (donna) della società civile, rendendosi in ogni caso disponibile a discutere ulteriori proposte. L’invito non è stato accolto.

Manfredonia Nuova conferma la propria volontà di perseguire il progetto di rinnovamento politico da loro avviato, con chi è veramente interessato a farlo.Manfredonia, 9 luglio 2021.