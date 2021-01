Manfredonia Nuova e 5 Stelle rivolgono un appello a partiti ed associazioni: “Accordo di solidale impegno per la città”

Il Meetup 5 Stelle e l’AssociazioneMANFREDONIA NUOVA, nell’ intento di dareil proprio contributo alla rinascita di Manfredonia, hanno stretto un accordo di solidale impegno, col fine di operare fin da subito per la città ed essere poi pronti a farlo,dopo le elezioni, con adeguati mezzi amministrativi.

Tuttavia, le nostre organizzazioni sonoconsapevoli che, per raggiungere tale obiettivo, occorrano il massimo di coesione politico-sociale, ed adeguate risorse umane,che rendano credibile il progetto.

Pertanto ritengono opportuno che si apra un ampio ventaglio di colloqui, in un primo momento bilaterali e, quindi, collegiali, per raggiungere un accordo di solidale impegno per la città ed un apparentamento per le prossime elezioni ammnistrative, dettandone anche i criteri, senza che venga intaccata in nessun modo l’autonomia organizzativa e politica, giacché l’accordo stipulato dovrà essere esclusivamente teso a servire e valorizzare organicamente gli interessi complessivi della città.

PER TUTTO QUESTO

Nei prossimi giorni le sottoscritte organizzazioni rivolgeranno un appello apartiti ed associazioni, anche divolontariato, per verificare la disponibilità ad operare insieme, col fine di assicurare aManfredonia una compagine amministrativaben ispirata e competente, che operi esclusivamente per il rilancio lavorativo, economico ed ambientale, soprattutto morale,della città.