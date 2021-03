Manfredonia Nuova: domanda di accesso agli atti in materia ambientale all’Autorità di Sistema Portuale

In data 8 marzo 2021, MANFREDONIA NUOVA ha inoltrato, a mezzo PEC, domanda di accesso agli atti ed informazioni in materia ambientale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con riferimento agli avvisi pubblici del 22.01.2021, circa Società GEOCHEM LOGISTIC e Società TERMINAL 107, DCM S.R.L.

Le richieste sono state protocollate l’11 marzo (protocollo n. 20210009254 e n. 20210009250) e l’Autorità Portuale ne ha fatto comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 184/2006.

Le Società interessate hanno dieci giorni di tempo per eventuali obiezioni alla richiesta di accesso agli atti, nel frattempo si supera la data del 20 marzo 2021, termine ultimo per la presentazione di eventuale opposizione alla richiesta di concessione venticinquennale, in via esclusiva, delle banchine A1, A2, A5.

Il termine dei dieci giorni, dovrebbero generare una sospensiva dei termini di valutazione della richiesta, ma nel dubbio, Manfredonia Nuova, in attesa di visionare la relazione tecnica per meglio comprendere le finalità dei progetti, insieme ad altre associazioni politiche e ambientaliste, ha inoltrato opposizione agli Organi competenti.

Detto ciò, la Nostra Associazione ritiene che la gestione del porto industriale debba rientrare in un programma/progetto politico più lungimirante, che tenga presente gli aspetti economici, occupazionali e ambientali. Bisogna decidere quali prospettive di sviluppo dare a quell’area e bisogna farlo attraverso processi di trasparenza, partecipazione e programmazione che coinvolgano l’intero territorio/ l’intera città. Non possiamo essere alla mercé di decisioni calate dall’alto, che poco hanno a che fare con la tutela degli interessi della Città. Non abbiamo preclusioni verso progetti di sviluppo, ma occorre trasparenza e verificabilità.

Manfredonia, 19.03.2021

p. Associazione Manfredonia Nuova

(Italo Magno)