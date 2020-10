Manfredonia Nuova: “Buon onomastico Padre Franco”

Amabile Padre Franco, in occasione del suo onomastico la nostra associazione sente il bisogno di augurarle ogni bene e di ringraziarla del Suo impegno per la ripresa spirituale, sociale, economica e culturale della nostra amata città, e di questo le siamo particolarmente grati. Per quanto possano valere le nostre invocazioni, pregheremo sempre il cielo di assisterla.

Sappiamo che ci ha adottato con afflato sincero sin da quando siamo diventati la Sua diocesi. I suoi accorati appelli alla conversione a questa comunità garganica complessa e tormentata, ci toccano nel profondo e ci spronano a continuare nel nostro impegno associativo centrato sulle tematiche ambientali, sociali, economiche e culturali della città di Manfredi.

Siamo felici di averla tra noi e con noi, con un nome semplice, umile e legato alla terra e alla bellezza del Creato, come quello di Francesco d’Assisi.

Al pari del nostro amatissimo Pontefice Francesco, che si è scelto proprio il nome del santo d’Assisi, sappiamo che intendersi ciascuno Fratello dell’altro in momenti inquieti e sospesi, per la nostra comunità, e in momenti di emergenza sanitaria come questi, è l’unico modo di scoprirsi e crescere nell’interdipendenza reciproca. Insieme per Risollevarsi e Crescere, auguri sinceri Padre Franco.

Manfredonia, 4 ottobre 2020 Associazione

Manfredonia Nuova