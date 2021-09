Manfredonia Nuova alla Festa della Speranza di Acciaroli

MANFREDONIA NUOVA, anche quest’anno, ha deciso di partecipare alla Festa dellaSperanza, che si tiene ogni anno ad Acciaroli, per testimoniare, ancora una volta, la insopprimibile necessità di conoscere la Verità sull’efferato delitto di Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore trucidato,sulla via di casa, il 5 settembre 2010, con nove colpi di proiettili, senza che si conoscano ancora i nomi degli esecutori e dei mandanti dell’omicidio.

Tra le tante iniziative del programma, predisposto dalla Fondazione Angelo Vassallo, oltre a “La marcia per Angelo Vassallo”, vi è quest’anno una grande novità, che si chiama “FUTURA 2025” ed è l’apertura della Scuola Politica per giovani amministratori pubblici, quale palestra di studi ed incontri ispirati ai principi della bella politica e per imparare come occorre amministrare le città, per ottenere il bene pubblico e seguendo le linee di giustizia, partecipazione e legalità indicateci da Angelo Vassallo. “Insomma una scuola guidata dalla legge e dei principi costituzionali, che diffonda il pensiero politico del Sindaco Pescatore” (Avv. Gerardo Spira).

“È davvero una rivoluzione senza urlare, senza imbracciare armi di offesa. È la rivoluzione del fare con il sorriso, con la condivisione e la forza di un uomo che riesce a mettere insieme le persone anche ora che non c’è più Angelo” (Dario Vassallo Presidente della Fondazione A. Vassallo).

I motivi per cui da anni esponenti della nostra Associazione partecipano alla Festa della Speranza sono da ricercarsi nel fatto che il nostro modello di gestione della vita pubblica è ispirato alle idee ed alle finalità pubbliche di Angelo Vassallo, ovverosia la Buona Politica, l’amore ed il servizio alla città, la tutela del territorio e della sua bellezza.

Manfredonia Nuova