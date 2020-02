Manfredonia, nominato il nuovo Comandante dei Vigili Urbani

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Sindaco Visto l‟art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Il sindaco e il Presidente della provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

Considerato che la Polizia Locale è posta alle dirette dipendenze del Sindaco che, direttamente o tramite assessore da Lui delegato, impartisce direttive, vigila sull‟espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ai sensi dell‟art. 2 della L. n. 65/86; Visto il precedente Decreto n. 67 del 29.12.2017 di nomina di Tommaso Castrignano quale Comandante ad interim; Considerato che il Comm. Sup. Tommaso Castrignano è stato collocato a riposo a far tempo dal 1° gennaio 2020; Considerato che si pone la necessità di nominare il Comandante –Responsabile del Servizio Polizia Locale, che possa coordinare i responsabili dei diversi Nuclei Operativi di cui si compone il Corpo ed assicurare la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate per l‟attuazione degli obiettivi e dei programmi e, comunque, per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali e tecnico operative del Comando di Polizia Locale; Rilevato che gli adempimenti amministrativi fanno capo ad un dirigente, appositamente incaricato;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37, “Ordinamento della Polizia Locale”; Considerato che la dotazione organica di questo Ente non prevede la figura del Vice Comandante; Visto l‟art.6 co.3 lett. d) della legge regionale 14.12.2011 n.37 “Ordinamento della Polizia Locale” il quale prevede il “conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 5”

Preso atto, altresì, che il comma 4 del citato articolo 11 della L.R. n. 37/11, prevede che “il conferimento anche se temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’art.6” e pertanto in favore di soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l‟art.6 co.4 del Regolamento Regionale n.11/2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado,…” ai sensi dell‟art. 12 della legge regionale n. 37/2011, il quale prevede che: “A parità di grado, l’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale”; Visto l‟art. 9 comma 4 (ordinamento organico, distintivi di grado e rapporto gerarchico), del regolamento del Corpo di Polizia Locale e norme di comportamento”, adottato con deliberazione di G.C. n. 94, del 23.05.2018 (che riprende integralmente l„art. 6 comma 4 del Reg. reg. n.11/2017) che dispone:

“A parità di grado, l’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale”;

Preso atto che, ai sensi del nuovo Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale”, il Comandante di Corpo di Polizia Locale, senza qualifica dirigenziale, nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, riveste il grado di Commissario Superiore, il cui grado distintivo è rappresentato da una stella dorata a sei punte bordata di rosso e torre; Ritenuto, ai sensi del citato regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale e norme di comportamento, di assegnare l‟incarico di Comandante adinterim della Polizia Locale con il grado di Commissario Superiore al Dott. Antonio Lombardi, in possesso dei requisiti di cui innanzi; Vista la Legge Regionale n. 37/2011 “Ordinamento della Polizia Locale”;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

DECRETA Per quanto in premessa:

1. Di individuare quale Comandante –Responsabile del Corpo di Polizia Locale ad interim, nelle more di espletamento di ulteriori procedure pertinenti previste in materia, il Commissario Capo dott. Antonio Lombardi, cat. D;

2. Di attribuire allo stesso il grado di Commissario Superiore, il cui grado distintivo è rappresentato da una stella dorata a sei punte bordata di rosso e torre (grado immediatamente inferiore a quello di Dirigente Comandante);

3. Di dare atto che il conferimento del grado come sopra riportato non determina un compenso superiore a quello in godimento;

4. Di dare atto che la nomina ha effetto immediato fino al permanere delle condizioni sopra evidenziate e salvo nuove successive determinazioni.

Manfredonia, 18/02/2020

F.to La Commissione Straordinaria (Piscitelli, Crea, Soloperto)